Суд оставил под стражей обвиняемых в беспорядках на Хованском кладбище
16:4011.07.2017
(обновлено: 16:49 11.07.2017)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник оставил под стражей фигурантов дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал законным продление 12 обвиняемым срока содержания под стражей до 14 сентября. Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы 10 фигурантов, которые просили об освобождении из-под ареста", — сказал представитель суда.
Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае прошлого года — в "побоище" участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.
Сейчас по делу завершены следственные действия в отношении 16 фигурантов, среди которых начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ города Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев, бывший сотрудник ППСП ОМВД России по городу Москве по району Хамовники Никита Мошенко и организатор массовых беспорядков Александр Бочарников.
В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по статьям "организация массовых беспорядков", "участие в массовых беспорядках", "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек" и "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".
По информации источника РИА Новости в администрации кладбища, в драке участвовали представители нескольких национальных диаспор. Как отметил источник, обслуживание такого крупного кладбища приносит достаточно большой доход, в связи с чем и возник конфликт.
В результате драки 23 человека были госпитализированы. В силовых структурах считают, что на самом деле пострадавших было больше, но раненых и, возможно, убитых участники конфликта могли забрать с собой при появлении сотрудников полиции.
К месту происшествия были стянуты бойцы московского ОМОН. Задержанных вывозили на автобусах.
Подъезды к кладбищу перекрыли, в результате на внешней стороне МКАД рядом с Хованским кладбищем образовалась шестикилометровая пробка.
Участники драки были вооружены палками, бейсбольными битами, кусками арматуры.
Кроме того, полиция изъяла на Хованском кладбище несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе несколько автоматов, по предварительным данным, не боевых.
Власти Москвы пообещали усилить охрану на территории Хованского кладбища.