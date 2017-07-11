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Происшествия

Суд оставил под стражей обвиняемых в беспорядках на Хованском кладбище

Сюжет:
Расследование массовой драки на Хованском кладбище (123)
16:4011.07.2017
(обновлено: 16:49 11.07.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗдание московского городского суда. Ахивное фотоЗдание московского городского суда. Ахивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник оставил под стражей фигурантов дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Массовая драка на Хованском кладбище в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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По делу о драке на Хованском кладбище предъявили окончательное обвинение
"Суд признал законным продление 12 обвиняемым срока содержания под стражей до 14 сентября. Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы 10 фигурантов, которые просили об освобождении из-под ареста", — сказал представитель суда.

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае прошлого года — в "побоище" участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.

Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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В СК рассказали о ходе расследования дела о драке на Хованском кладбище
Сейчас по делу завершены следственные действия в отношении 16 фигурантов, среди которых начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ города Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев, бывший сотрудник ППСП ОМВД России по городу Москве по району Хамовники Никита Мошенко и организатор массовых беспорядков Александр Бочарников.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по статьям "организация массовых беспорядков", "участие в массовых беспорядках", "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек" и "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Драка на Хованском кладбище
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПо информации источника РИА Новости в администрации кладбища, в драке участвовали представители нескольких национальных диаспор. Как отметил источник, обслуживание такого крупного кладбища приносит достаточно большой доход, в связи с чем и возник конфликт.Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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По информации источника РИА Новости в администрации кладбища, в драке участвовали представители нескольких национальных диаспор. Как отметил источник, обслуживание такого крупного кладбища приносит достаточно большой доход, в связи с чем и возник конфликт.
© РИА Новости / Евгений ЛуковцевВ результате драки 23 человека были госпитализированы. В силовых структурах считают, что на самом деле пострадавших было больше, но раненых и, возможно, убитых участники конфликта могли забрать с собой при появлении сотрудников полиции.Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Евгений Луковцев
В результате драки 23 человека были госпитализированы. В силовых структурах считают, что на самом деле пострадавших было больше, но раненых и, возможно, убитых участники конфликта могли забрать с собой при появлении сотрудников полиции.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкК месту происшествия были стянуты бойцы московского ОМОН. Задержанных вывозили на автобусах.Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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К месту происшествия были стянуты бойцы московского ОМОН. Задержанных вывозили на автобусах.
© РИА Новости / Евгений ЛуковцевПодъезды к кладбищу перекрыли, в результате на внешней стороне МКАД рядом с Хованским кладбищем образовалась шестикилометровая пробка.Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Евгений Луковцев
Подъезды к кладбищу перекрыли, в результате на внешней стороне МКАД рядом с Хованским кладбищем образовалась шестикилометровая пробка.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники драки были вооружены палками, бейсбольными битами, кусками арматуры.Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участники драки были вооружены палками, бейсбольными битами, кусками арматуры.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКроме того, полиция изъяла на Хованском кладбище несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе несколько автоматов, по предварительным данным, не боевых.Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кроме того, полиция изъяла на Хованском кладбище несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе несколько автоматов, по предварительным данным, не боевых.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВласти Москвы пообещали усилить охрану на территории Хованского кладбища.Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Власти Москвы пообещали усилить охрану на территории Хованского кладбища.
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