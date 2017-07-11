В ГД попросили предоставить итоги проверки по приговору инвалиду за разбой

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил письмо Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой предоставить в комитет итоги проверки решения суда в отношении инвалида-колясочника Антона Мамаева, осужденного на 4,5 года по статье "разбой", сообщает пресс-служба депутата.

По информации СМИ, 28-летнего Антона Мамаева, у которого полностью атрофированы все мышцы, 30 июня суд признал виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера, и назначил наказание в виде 4,5 лет колонии; после оглашения приговора его отправили в "Матросскую тишину".

В понедельник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что Генеральная прокуратура РФ разберется в ситуации с решением суда, по которому инвалид первой группы был осужден за вооруженный разбой на 4,5 года колонии. Позже в прокуратуре Москвы заявили, что проверят основания для оспаривания приговора.

"Учитывая возникший общественный резонанс в связи с появившимися в ряде средств массовой информации материалами о 28-летнем Антоне Мамаеве – инвалиде-колясочнике с диагнозом спинальная мышечная атрофия, приговоренном Тимирязевским районным судом г. Москвы к 4,5 годам лишения свободы за разбой, а также информацию, в соответствии с которой Генеральная прокуратура проверит данное решение суда, прошу Вас направить в Комитет Госдумы сведения об итогах проверки и принятых мерах прокурорского реагирования", – говорится в обращении депутата.