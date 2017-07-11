У жителя Москвы украли полтора миллиона рублей, ударив бутылкой по голове

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мужчина днем во вторник получил бутылкой по голове в центре Москвы и остался без 1,5 миллиона рублей и 2 тысяч евро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Двое неизвестных ударили мужчину по голове бутылкой и отобрали у него деньги — 1,5 миллиона рублей и 2 тысячи евро", — сказал собеседник агентства.

В столичном главке МВД подтвердили факт разбойного нападения на улице Мытной, не уточнив сумму похищенного.

"Сегодня в 13.48 поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: улица Мытная, 50. На место выехали полицейские, которые установили, что двое неизвестных напали на гражданина, ударили его неустановленным предметом, после чего похитили, с его слов, денежные средства", — сказал дежурный офицер.

По его словам, полиция разыскивает налетчиков.