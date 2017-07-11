В Сочи будут судить водителя, насмерть сбившего ребенка

КРАСНОДАР, 11 июл — РИА Новости. Перед судом в Сочи предстанет водитель, который наехал на островок безопасности и сбил стоявших там трех школьников, один из них погиб, сообщает СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщалось ранее, ДТП с участием машины Kia Rio, в результате которого пострадали трое детей в возрасте от 10 до 12 лет, произошло в Сочи 22 апреля. По данным следствия, 43-летний водитель выполнял маневр, не учитывая дорожные и метеорологические условия. Он не справился с управлением и наехал на островок безопасности — клумбу, огражденню бордюрным камнем, где находились трое детей. Дети с травмами были доставлены в больницу, позже один из них — 11-летний мальчик — скончался.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, что привело по неосторожности к смерти малолетнего пешехода.