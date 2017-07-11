В Москве арестовали обвиняемого в удержании ребенка в секс-рабстве

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Симоновский суд Москвы арестовал до 7 сентября предполагаемого педофила, который, по данным следствия, 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе суда.

"По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 7 сентября", — сказал собеседник агентства.

Следственный комитет сообщал, что задержанному 40 лет. По данным следствия, мужчина уже признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления.

Оказалось, что еще в июле 2007 года он познакомился с девятилетним мальчиком, которому предложил вместе жить у него. Ребенок согласился и ушел из дома, выяснил СК РФ. Тогда же, в 2007 году, было возбуждено уголовное дело об убийстве мальчика, по всей стране начались его поиски.

Кропотливая работа, проведенная московским главком СК РФ вместе с оперативными службами, позволила выяснить, что произошло на самом деле, и задержать предполагаемого преступника.