У отставного полицейского, убившего женщину в Москве, было наградное оружие

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мужчина, застреливший женщину и покончивший с собой в офисном здании на Алтуфьевском шоссе в Москве, в прошлом году уволился из полиции по выслуге лет и имел наградное оружие, заявила журналистам во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мужчина, причастный к происшествию в офисе на Алтуфьевском шоссе, ранее проходил службу в органах внутренних дел. В сентябре 2016 года уволен по выслуге лет", — сказала Волк.

По ее словам, с 2011 года у мужчины было наградное оружие. Его звание в МВД РФ не уточнили, но источник в правоохранительных органах говорил РИА Новости, что мужчина был отставным полковником ГИБДД.

Обстоятельства случившегося выясняются.