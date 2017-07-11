В Башкирии женщина отдала "целителям" почти три миллиона рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июл — РИА Новости. Жительница Башкирии, временно проживающая в Ямало-Ненецком автономном округе, менее чем за три месяца отдала "целителям" 2,8 миллиона рублей, пытаясь улучшить свою ауру, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По информации полиции, женщина хотела наладить свою жизнь и обратилась за помощью к экстрасенсам из "Международной ассоциации целителей города Москвы", о существовании которых узнала из телепередачи.

"За период времени с 27 февраля по 17 мая 2017 года потерпевшая, уверовавшая в положительный результат мероприятия под уговорами мошенников, перечисляла различные суммы денежных средств на их банковский счет за "целительные" манипуляции с ее аурой", — отмечается в сообщении управления МВД.

В полиции также подчеркнули, что женщина осознала, что стала жертвой мошенников, только когда лишилась средств для оплаты "целительных сеансов", накопив долги, в том числе по кредитам. Она обратилась в правоохранительные органы, чтобы привлечь экстрасенсов к ответственности.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в УМВД.