Московский фонд ОМС предупредил о продажах "несуществующих" туров

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) предупредил о мошенниках, которые представляются сотрудниками фонда и предлагают льготную путевку на курорт или компенсацию за отказ от нее, сообщает пресс-служба МГФОМС во вторник.

В фонде подчеркнули, что санаторно-курортный отдых граждан и выплаты компенсаций не входят в компетенцию МГФОМС.

"Со слов заявительницы, мошенница представилась сотрудником МГФОМС и предложила льготную путевку в город Геленджик, ссылаясь на некую госпрограмму правительства Москвы, якобы "согласно которой МГФОМС предоставляет пенсионерам туристические путевки по 50%-ой стоимости". После отказа оплачивать половину стоимости путевки, женщине предложили денежную выплату компенсации в размере 16 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Для получения денег пенсионерке было предложено сообщить реквизиты своей пенсионной банковской карты.

Сотрудники фонда рекомендуют в случае звонка мошенников обращаться в правоохранительные органы, а также никому не сообщать реквизиты своей банковской карты.