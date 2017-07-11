Прокуратура проверит обстоятельства аварийной посадки Boeing во Внуково

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после аварийной посадки пассажирского самолета Boeing 737-800 в аэропорту Внуково из-за отказа двигателя, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр" РИА Новости заявили, самолет Boeing 737-500, летевший из Сургута в Москву, приземлился во Внуково с одним работающим двигателем. Сообщалось, что на борту лайнера находился 151 человек.

"Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Кроме того, расследование указанного происшествия осуществляет комиссия межрегионального территориального управления воздушного транспорта центральных районов Росавиации", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.