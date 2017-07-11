Зарубивший свою семью под Тамбовом подросток признан невменяемым

ВОРОНЕЖ, 11 июл — РИА Новости. Экспертиза признала невменяемым 18-летнего подростка, который в Тамбовской области зарубил топором сестру, бабушку и отца, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Жестокое убийство в Сосновском районе произошло в январе 2017 года. В доме были найдены тела 14-летней девочки и 67-летней женщины, 43-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался. Как выяснило следствие, о том, что его родственников "кто-то убил", соседям рассказал 17-летний на тот момент подросток. Он попросил вызвать "скорую" и полицию.

СК возбудил дело по статье "убийство двух или более лиц", санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы. Вскоре выяснилось, что к убийству семьи причастен сам молодой человек.

"Для определения психического состояния подростка в ходе следствия ему проводилась стационарная психолого-психиатрической судебная экспертиза, согласно выводам которой он страдает психическим расстройством, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения ему принудительной меры медицинского характера", — говорится в сообщении.

По версии следствия, после смерти в 2013 году матери у подростка испортились отношения с проживающими с ним в одном доме родственниками – отцом, сестрой и бабушкой. Он считал, что родные "неуважительно относятся к памяти об умершей матери", и решил их убить, добавляет СУСК.