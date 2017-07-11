Состояние семи пострадавших в ТЦ "РИО" оценили как удовлетворительное

Сотрудники медицинской службы эвакуируют пострадавшего с места пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе

Сотрудники медицинской службы эвакуируют пострадавшего с места пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Семь пострадавших в результате пожара в торговом центре в Москве находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил журналистам директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

Крупное возгорание в торговом центре "РИО" возникло вечером в понедельник и было ликвидировано в 23.27. Источник в экстренных службах столицы сообщил, что в результате пожара пострадали 18 человек, среди них ребенок и сотрудник пожарно-спасательной части №13, получивший тепловой удар. По словам источника, в больницах Москвы остаются госпитализированными 14 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

"У нас находится семь пострадавших, они поступили все с отравлением продуктами горения и небольшими ингаляционными травмами. Чувствуют себя вполне прилично, состояние сейчас удовлетворительное у всех", — сказал Петриков.

Он отметил, что первые пострадавшие начали поступать в больницу около семи вечера. По словам Петрикова, четверо пострадавших, которые, по данным СМИ, прятались от пожара в морозильной камере, доставили последними.

"Поступили они самыми последними, из состояние было наиболее тяжелым. Двоим из них потребовалось вентиляция лёгких, но на данный моменте все они находятся на самостоятельном дыхании и чувствуют себя удовлетворительно. У них было наиболее сильное отравление продуктами горения", — добавил врач.

Петриков добавил, что пока пострадавшие находятся в реанимационных отделениях, из которых их в ближайшее время планируется перевести в обычные палаты, где их смогут посетить родственники.