Состояние семи пострадавших в ТЦ "РИО" оценили как удовлетворительное

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Семь пострадавших в результате пожара в торговом центре в Москве находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил журналистам директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.
"У нас находится семь пострадавших, они поступили все с отравлением продуктами горения и небольшими ингаляционными травмами. Чувствуют себя вполне прилично, состояние сейчас удовлетворительное у всех", — сказал Петриков.
"Поступили они самыми последними, из состояние было наиболее тяжелым. Двоим из них потребовалось вентиляция лёгких, но на данный моменте все они находятся на самостоятельном дыхании и чувствуют себя удовлетворительно. У них было наиболее сильное отравление продуктами горения", — добавил врач.
Петриков добавил, что пока пострадавшие находятся в реанимационных отделениях, из которых их в ближайшее время планируется перевести в обычные палаты, где их смогут посетить родственники.