Под Новосибирском грузовой поезд сбил мотоцикл, два человека погибли

НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Грузовой поезд в Новосибирской области во вторник сбил мотоцикл, который выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, два человека погибли, сообщает Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД).

"В 10.24 мск 11 июля на регулируемом железнодорожном переезде с исправно действующей автоматической переездной сигнализацией перегона Зубково–Краснозерское (Новосибирская область) произошло ДТП с участием грузового поезда. Водитель мототранспортного средства проигнорировал запрещающие сигналы световой и звуковой сигнализации и допустил столкновение с грузовым составом", — говорится в сообщении.

В ЗСЖД отметили, что в результате столкновения погиб водитель и пассажир мотоцикла. Повреждений железнодорожной инфраструктуры нет. Задержек пассажирских поездов тоже не ожидается.