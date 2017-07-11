Водитель попавшего в ДТП автобуса под Красноярском мог отвлечься на телефон

КРАСНОЯРСК, 11 июл — РИА Новости. ДТП с автобусом в Красноярском крае могло произойти из-за того, что водитель отвлекался на разговор по мобильному телефону, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.

Ранее в МВД сообщили, что при столкновении грузового автомобиля Volvo и заказного микроавтобуса Fiat Ducato водитель Fiat и еще 11 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Всего было госпитализировано девять человек. В краевой больнице остались трое пострадавших, среди них подросток 15-16 лет. Все они в состоянии средней тяжести. Остальным оказана помощь, они отпущены домой.

Всего в автобусе было 14 человек. На участке дороги проводились ремонтные работы, было организовано реверсивное движение, вся знаки о ремонтных работах были на месте.

"По словам пассажиров, водитель неоднократно отвлекался на телефон. Возможно, это и послужило причиной аварии. Если информация подтвердится, он будет привлечен к ответственности. В данный момент мы проверяем все факты", — сказал собеседник агентства.