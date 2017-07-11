Московский ТЦ "РИО" остается закрытым для посетителей после пожара

Тушение пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве

Тушение пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве

МОСКВА, 11 июл — РИА Недвижимость. Торговый центр "РИО" на северо-востоке Москвы, где в понедельник вечером произошел пожар, остается закрытым для посетителей, передает корреспондент РИА Новости.

Крупное возгорание в торговом центре "РИО" возникло вечером в понедельник и было потушено ближе к полуночи. Источник в экстренных службах столицы сообщал о 18 пострадавших, включая ребенка и сотрудника пожарно-спасательной части №13, получившего тепловой удар. По словам источника, в больницах Москвы остаются 14 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

Днем во вторник торговый центр остается закрытым для посетителей, здание огорожено лентой по всему периметру.

Сотрудники службы охраны торгового центра рассказали, что в течение дня его открывать не будут. По их словам, после 13.00 планируется впустить внутрь сотрудников магазинов, расположенных в здании.

Как заявил работник одной из торговых точек, информация в некоторых СМИ, что никаких оповещений в момент ЧП не было, не соответствует действительности. По его словам, были звуковое и голосовое сообщения с просьбой покинуть здание по техническим причинам.