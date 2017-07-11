Кубанская прокуратура начала проверку после обрушения дома в Сочи

КРАСНОДАР, 11 июл — РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту обрушения дома в центре Сочи, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства.

"В связи с произошедшим 10 июля 2017 года обрушением части конструкции двухэтажного дома, расположенного по улице Виноградной, 6 в Сочи, в результате которого погиб один человек, прокуратурой края проводится проверка. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером в центре Сочи обрушилась часть двухэтажного жилого дома с цоколем. В результате инцидента погибла женщина. СК по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку. По предварительной информации, погибшая не является жительницей обрушившегося дома, а пришла в гости к своей дочери.

По данным администрации Сочи, здание по Виноградной улице, 6 было признано аварийным в 2005 году, включено в программу переселения, 25 из 31 квартиры были расселены, а жильцы оставшихся шести квартир пытались получить "лучшие условия" и отказывались переселяться.