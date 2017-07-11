Федотов попросил разобраться с приговором осужденному за разбой инвалиду

МОСКВА,11 июл – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов направил запрос в прокуратуру Москвы с просьбой проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении инвалида-колясочника Антона Мамаева, осужденного на 4,5 года по статье "разбой", сообщила РИА Новости во вторник член Московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. Пресс-служба прокуратуры сообщила, что ведомство проверит основания для оспаривания приговора по поручению Генпрокуратуры.

По информации СМИ, 28-летнего Антона Мамаева, у которого полностью атрофированы все мышцы, 30 июня суд признал виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера, и назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии; после оглашения приговора его отправили в "Матросскую тишину".

"На данный момент Антон уже сутки находится без какой-либо помощи, поскольку его сокамерника, который ухаживал за ним, перевели из СИЗО. При этом он полностью несостоятелен: не может самостоятельно передвигаться, оказывать себе какую-либо помощь. Сейчас он ожидает перевода в больницу, поскольку в СИЗО нет специалистов, которые могут за ним ухаживать",- рассказала РИА Новости Меркачева.

Она отметила, что сообщила данную историю главе СПЧ Федотову, а тот направил свой запрос прокурору Москвы. "И сейчас проходит проверка по поводу законности возбуждения уголовного дела", — добавила правозащитница.

В понедельник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что Генеральная прокуратура РФ разберется в ситуации с решением суда, по которому инвалид первой группы был осужден за вооруженный разбой на 4,5 года колонии.

"Прокуратура Москвы по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проверит, имеются ли основания для оспаривания обвинительного приговора, вынесенного Тимирязевским районным судом г. Москвы жителю столицы, страдающему редким заболеванием", — говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Исполнение поручения взято на контроль прокурором г. Москвы.