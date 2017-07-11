Московские врачи установят правила содержания инвалида, совершившего разбой

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Осужденного за разбой инвалида первой группы направили в московскую больницу на медицинское освидетельствование, которое определит, можно ли его содержать в СИЗО, сообщила в понедельник РИА Новости официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Кристина Белоусова.

По информации СМИ, 28-летнего Антона Мамаева, у которого полностью атрофированы все мышцы, 30 июня суд признал виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера, и назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии; после оглашения приговора его отправили в "Матросскую тишину".

"Утром 12 июля ФСИН России доставила Антона Мамаева, осужденного 30 июня 2017 года Тимирязевским судом Москвы, в городскую клиническую больницу им А.К. Ерамишанцева на медицинское освидетельствование по постановлению правительства РФ "О медицинском освидетельствовании обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений" для решения вопроса о возможности дальнейшего содержания инвалида 1 группы в условиях следственного изолятора", — сказала собеседница.