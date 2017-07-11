Задержаны двое подозреваемых в убийстве девочки в Хабаровске

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Два человека задержаны по подозрению в убийстве маленькой девочки в Хабаровске, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Задержаны двое лиц, которые причастны к совершению убийства ребенка. В настоящее время с ними работают следователи", — говорится в сообщении.
По данным регионального управления СК, на вид девочке 3-4 года, рост — 84 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светлые, коротко подстриженные. Ребенок был одет в розовую футболку, бриджи и белую шерстяную кофту.