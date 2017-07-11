Под Курганом нашли потерявшихся в лесу детей

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Завершены поиски двух мальчиков, потерявшихся в лесу в Курганской области, их обнаружили в 30 километрах от места пропажи, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Курганской области.

Ранее в пресс-центре регионального главка МЧС России сообщили, что спасатели и полиция ищут двух мальчиков 9 и 10 лет, заблудившихся в понедельник в лесу в Шатровском районе Курганской области.

"Сегодня, 11 июля, в ходе поисковых мероприятий мальчиков, пропавших в районе села Самохвалово Шатровского района Курганской области, обнаружили лесники. Дети были найдены в кратчайшие сроки, примерно в 30 километрах от места пропажи, в лесном массиве у населенного пункта Бединка", — рассказали в ведомстве.

Спасатели совместно с коллегами из МВД, лесничества и волонтерами обследовали более 25 квадратных километров территории, подчеркнули в областном главке МЧС. Кроме того, в готовности находились сотрудники Росгвардии, областного управления ФСИН, а также вертолет Ми-8 МЧС России.

Как отметили в пресс-службе, благодаря оперативному и слаженному взаимодействию всех ведомств, а также помощи неравнодушного населения, детей удалось найти. "Здоровью детей ничего не угрожает. Однако для более детального анализа их состояния мальчиков направили в районное отделение больницы села Шатрово", — добавили в ведомстве.