В Кемерово наркоторговец пытался переложить вину на брата-близнеца

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 11 июл — РИА Новости. Рудничный районный суд города Кемерово приговорил к 4,5 года реального лишения свободы наркоторговца, который пытался избежать наказания, переложив вину на брата-близнеца, сообщила РИА Новости старший помощник Кемеровского транспортного прокурора Наталья Черных.

По данным ведомства, оперативники по контролю над оборотом наркотиков Кузбасской транспортной полиции зимой задержали с поличным 32-летнего кемеровчанина, подозреваемого в сбыте синтетических наркотических средств. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

"В ходе следствия вскрылись другие факты распространения им наркотиков. Подозреваемый сначала признал свою вину, но затем попытался уйти от ответственности и переложить ее на брата-близнеца. Однако его вина была доказана", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, несмотря на полное внешнее сходство братьев, у обвиняемого есть дефект глаза, который он получил в результате детской травмы, поэтому его опознали все свидетели преступлений.

В итоге районный суд назначил наркоторговцу наказание по совокупности преступлений в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.