Суд отказался освободить бизнесмена, захватившего заложников в "Ситибанке"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мосгорсуд до конца августа оставил под арестом бизнесмена Арама Петросяна, который летом прошлого года захватил заложников в московском отделении "Ситибанка" и обвиняется в угрозе совершения теракта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение о продлении меры пресечения оставить без изменения", — огласил решение судья Николай Ткачук. Таким образом, он отклонила апелляционную жалобу его адвоката, который просил изменить меру пресечения.

Петросян обвиняется в терроризме и захвате заложников. Заключение первой, проведенной амбулаторно, психолого-психиатрической экспертизы свидетельствует о вменяемости Петросяна. Он признает вину в захвате заложников, но не в угрозе теракта.

В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Как заявил Петросян на допросе, так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.