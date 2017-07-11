Истцам в делах о кадастровой цене земли будут возмещать судебные расходы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Конституционный суд РФ (КС) во вторник признал право собственников, оспаривающих кадастровую стоимость земельных участков, на возмещение судебных расходов, говорится в материалах суда.

С жалобами в КС обратилась россиянка Наталья Слободяник и федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский сельскохозяйственный центр". Заявители в судах Воронежа и Дагестана оспаривали кадастровую стоимость своих земельных участков, определенную местными органами исполнительной власти. В обоих случаях интересы истцов были удовлетворены — кадастровую стоимость суды привели в соответствие с рыночной. При этом с заявителей была взыскана стоимость судебной экспертизы — 18 тысяч и 10 тысяч рублей, соответственно. Несмотря на победу истцов, суды отказали им в компенсации судебных издержек — 60 тысяч и 66,5 тысячи рублей, соответственно.

И в Воронеже, и в Дагестане суды пришли к выводу, что заявители фактически реализовывали свое право на установление в судебном порядке кадастровой стоимости своих участков в размере рыночной, что при рассмотрении дела не оспаривалось. Следовательно, решения судов не могут расцениваться как принятые против ответчика, не имеющего противоположных с истцом-заявителем юридических интересов, указали суды. Поэтому, по их мнению, судебные расходы относятся на истца.

Как отмечается в материалах суда, по мнению заявителей, неопределенность оспариваемых норм допускает в судебной практике произвольный критерий присуждения судебных расходов по делам об оспаривании результатов определения кадастровой оценки, что ставит истцов по таким делам в неравное экономическое положение по сравнению с органами публичной власти.

Истцы оспаривали в КС части 1 и 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, статью 111, часть 5 статьи 247 и пункт 2 части 1 статьи 248 Кодекса административного судопроизводства РФ.

"Оспоренные нормы не соответствуют Конституции РФ, поскольку ими исключается возможность присуждения судебных расходов лицу, чьё исковое заявление об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости удовлетворено судом независимо от того, укладывается ли расхождение между кадастровой и рыночной стоимостью в разумный… диапазон отклонений. Соответственно, не учитывается, что существенное завышение кадастровой стоимости, нарушающее права конкретного лица, может свидетельствовать о допущенной ошибке, причём не только технической, но и в формировании методики определения кадастровой стоимости или при ее применении к конкретному объекту недвижимости", — говорится в материалах КС.

В материалах суда указывается также, что неконституционность оспариваемых норм усматривается и в том, что "имеются препятствия в компенсации понесённых истцом судебных расходов, не связанных с его процессуальным поведением после подачи иска".