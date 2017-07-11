Мужчина, застреливший женщину в офисе в Москве, был ее сожителем

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Застреливший женщину на Алтуфьевском шоссе в Москве мужчина был ее сожителем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По данным следствия, во вторник утром в офисе торгового центра на Алтуфьевском шоссе были обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительной информации, мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил с собой.

"По предварительным данным, мужчина произвел не менее четырех выстрелов в свою сожительницу", — сказала Иванова.

В настоящее время следователи устанавливают мотивы преступления.