В "Норникеле" подтвердили предварительную причину ЧП на "Заполярном"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Трагедия на шахте на руднике "Заполярный" в Норильске произошла из-за взрыва метана, сообщает "Норникель" в понедельник.

"Расследованием причин произошедшего занимается государственная комиссия, но уже сейчас мы можем констатировать факт, что это был взрыв метана. Рудник "Заполярный" отнесен к объектам газового режима, в соответствии с чем компанией разработаны все необходимые мероприятия, в частности по организации работ на объекте", — сообщил первый вице-президент — операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.

По его словам, в шахтопроходческом подразделении "Заполярной строительной компании", которое выполняло работы на руднике "Заполярный", вся необходимая документация по газовому режиму присутствовала. "Но если бы все эти мероприятия жестко исполнялись, трагедии могло бы не быть", — отметил Дяченко.

В пятницу в шахте рудника "Заполярный" Заполярного филиала компании "Норникель" при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями "Заполярной строительной компании" произошел взрыв. По предварительной информации, взорвался метан. Четыре горняка погибли. Позднее "Норникель" создал комиссию по рассмотрению обстоятельств и анализу причин аварии на руднике.