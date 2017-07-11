После убийства женщины в офисе на севере Москвы возбудили дело

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Столичные следователи возбудили уголовное дело, после того как мужчина застрелил женщину в офисном здании на Алтуфьевском шоссе в Москве, а затем покончил с собой, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, во вторник утром в офисе одного из торговых центров на Алтуфьевском шоссе были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил жизнь самоубийством.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — сказала Иванова.

Она добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются мотивы и картина произошедшего.