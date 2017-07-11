Обитатели океанариума в московском ТЦ "РИО" не пострадали при пожаре

Сотрудники полиции и противопожарной службы во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве

Сотрудники полиции и противопожарной службы во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Обитатели океанариума, расположенного в торговом комплексе "РИО" на северо-востоке Москвы, не пострадали при произошедшем в комплексе пожаре, сообщили РИА Новости в руководстве океанариума.

Крупное возгорание в торговом центре "РИО" возникло вечером в понедельник и было ликвидировано в 23.27. Источник в экстренных службах столицы сообщил, что в результате пожара пострадали 18 человек, среди них ребенок и сотрудник пожарно-спасательной части №13, получивший тепловой удар. По словам источника, в больницах Москвы остаются госпитализированными 14 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

"У нас хорошо работают вытяжки, хотя мы пока не можем принимать посетителей, потому что оцепление здания не снято. Все животные целы, ни одно не пострадало", — отметили в организации.

По данным московского главка МЧС, в торговом центре более 300 животных, в том числе орангутанги и крокодил.

ТЦ "РИО" находится на Дмитровском шоссе и является одним из самых больших торговых комплексов столицы. Зоопарк и океанариум расположены на минус первом этаже торгового центра.