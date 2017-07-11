Суд перенес рассмотрение дела бывшего вице-губернатора Приморья Ежова

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл — РИА Новости. Рассмотрение уголовного дела бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова перенесено на среду, 12 июля, из-за неявки адвоката обвиняемого, сообщили РИА Новости во Фрунзенском суде Владивостока.
"Предварительное слушание отложено на завтра. Причина — неявка защитника", — сообщили в суде.
Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля 2016 года, 4 мая был задержан, 5 мая — арестован.