На Камчатке выясняют причину смерти гида во время сплава по реке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июл — РИА Новости. Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства смерти гида во время сплава по реке Авача, сообщает краевое следственное управление СК РФ.
По предварительным данным, 8 июля семь туристов из Петропавловска-Камчатского сплавлялись по реке Авача на надувном судне (рафте). Вдруг управлявший судном 64-летний гид потерял сознание. В результате рафт попал в залом из веток и перевернулся.
"Находившиеся в рафте туристы самостоятельно выбрались на берег вблизи поселка Раздольный Елизовского района и извлекли из воды тело гида, который к тому моменту был уже мертв. Из туристов никто не пострадал, предварительная причина смерти мужчины – сердечный приступ", — отмечается в сообщении.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить причину гибели гида.