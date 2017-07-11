На Камчатке выясняют причину смерти гида во время сплава по реке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июл — РИА Новости. Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства смерти гида во время сплава по реке Авача, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

"Доследственная проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 8 июля семь туристов из Петропавловска-Камчатского сплавлялись по реке Авача на надувном судне (рафте). Вдруг управлявший судном 64-летний гид потерял сознание. В результате рафт попал в залом из веток и перевернулся.

"Находившиеся в рафте туристы самостоятельно выбрались на берег вблизи поселка Раздольный Елизовского района и извлекли из воды тело гида, который к тому моменту был уже мертв. Из туристов никто не пострадал, предварительная причина смерти мужчины – сердечный приступ", — отмечается в сообщении.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить причину гибели гида.