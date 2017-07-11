В Кемерово из-за превышения уровня радиации временно закрыли детский сад

КЕМЕРОВО, 11 июл — РИА Новости. Деятельность одного из детских садов в городе Кемерово приостановлена на 60 суток из-за превышения концентрации радона в воздухе, сообщает во вторник пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

"На территории муниципального детского сада сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области обнаружили недопустимое количество радона в воздухе. Из-за нарушений судебный пристав-исполнитель уже приостановил деятельность учреждения на 60 суток", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники Роспотребнадзора приехали с плановой проверкой после очередного ремонта в муниципальном детском саду, который работает уже более 50 лет. Исследования показали, что в воздухе нескольких комнат превышено содержание радона.

"С результатами проверки, в которых указаны и нарушения санитарно-эпидемиологических норм, сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд. По итогам заседания, муниципальное учреждение привлекли к административной ответственности по статье "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", — отметили в управлении.

Приставы, получив постановление о возбуждении исполнительного производства, приостановили работу учреждения. Как уточнили в ведомстве, детский сад еще закрыт на ремонт, поэтому детей в это время в здании не было. "Большая часть из более чем 40 воспитанников уже ходит в другие детские сады", — добавили в УФССП.