Житель Кузбасса во время ссоры застрелил оппонента из винтовки

КЕМЕРОВО, 11 июл — РИА Новости. Конфликт двух жителей города Анжеро-Судженск Кемеровской области закончился убийством, мужчина выстрелил в оппонента из пневматической винтовки, причинив ему смертельное ранение, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром 8 июля. В дежурную часть полиции города поступило сообщение об обнаружении трупа молодого человека с огнестрельным ранением.

"Проверка установила, что 28-летний мужчина приехал к дому 32-летнего местного жителя, между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома достал пневматическую винтовку Hatsan и, желая напугать, выстрелил в спину приехавшего", — сказала собеседница агентства.

В результате выстрела потерпевший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По предварительным данным, пуля из "воздушки" пробила одежду, кожу, легкое и задела легочную артерию, что вызвало кровотечение.

Следственный отдел по Анжеро-Судженску СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Правоохранители проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий, устанавливая все обстоятельства происшествия.

"Чтобы избежать подобных случаев, напоминаем, что использование любого вида оружия, порой на первый взгляд безобидного, может повлечь непредвиденные, необратимые последствия", — отметила Тушкевич.