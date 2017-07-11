Жительница Урала отсудила у продавца 85 тысяч рублей за взорвавшийся чайник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Жительница города Каменск-Уральский отсудила у продавца 85 тысяч рублей за взорвавшийся электрочайник, осколки которого травмировали ее годовалую дочь, сообщает во вторник Свердловский облсуд.

По данным суда, в октябре 2015 года женщина купила электрочайник. Спустя полтора месяца, когда в чайнике закипала вода, произошел хлопок, вода и осколки разлетелись во все стороны. Кипяток и стекло попали в годовалую дочь женщины, сообщили в суде. Девочка была доставлен на "скорой" в больницу, где ей диагностировали термические ожоги второй и третьей степени.

После инцидента женщина обратилась к продавцу с претензией, в которой просила вернуть деньги за бракованный товар и выплатить компенсацию морального вреда. Однако реакции от администрации магазина не последовало, уточняет суд.

"Суд удовлетворил требования истца частично. С индивидуального предпринимателя было взыскано 85 096 рублей", — говорится в сообщении.

Представитель ответчика не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. По его мнению, женщина не соблюдала правила эксплуатации прибора. Суд апелляционной инстанции отклонил этот довод, так как заключения товароведческих экспертиз указывали на производственные недостатки чайника, а не на нарушение в его использовании. В итоге решение районного суда осталось в силе.