В Курганской области двое детей заблудились в лесу

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл – РИА Новости. Спасатели и полиция ищут двух мальчиков 9 и 10 лет, заблудившихся в понедельник в лесу в Шатровском районе Курганской области, сообщил во вторник пресс-центр регионального главка МЧС России.

"Сообщение о пропаже детей в лесу в районный отдел полиции поступило 10 июля от родителей, которые искали их собственными силами. Со слов родителей, мальчики 9 и 10 лет ушли с одним телефоном, который впоследствии оказался выключен. В село Самохвалово для поиска детей выехала аэромобильная группировка ГУМЧС России по области", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, уже обследовано четыре квартала и частный сектор села Самохвалово. Следы детей найдены на грейдере в трех километрах от села.

В поисках задействованы 148 человек, 22 единицы техники, уточняется в сообщении. В районе поиска также задействованы беспилотники.

По информации главка МЧС по Свердловской области, в Курганскую область направляется вертолет Ми-8 МЧС из аэропорта Кольцово (Екатеринбурга) с девятью спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Спасатели оснащены всем необходимым для работы и проживания в полевых условиях: палатками, навигаторами, сотовой связью, спецодеждой и сухими пайками.