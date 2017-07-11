В Забайкалье пьяный водитель сбил двух школьниц, одна из них погибла

КРАСНОЯРСК, 11 июл — РИА Новости. Пьяный водитель "Волги" сбил на обочине двух 15-летних девочек в поселке Кличка Приангурского района Забайкалья, в результате чего одна из них погибла, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

"Водитель автомашины "Газ-3110", двигавшийся в попутном направлении, совершил на наезд на двух 15-летних школьниц, которые шли по обочине неосвещенной проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия одна девочка погибла на месте, вторую госпитализировали в больницу с переломом ноги", — говорится в сообщении.

По данным МВД, в настоящее время полиция работает с водителем, которым оказался 42-летний местный житель.

"Установлено, что он имеет почти 20-летний стаж вождения, однако в момент дорожной аварии находился за рулем в нетрезвом состоянии", — отмечают в краевом главке.