Волонтеры в ЕАО приостановили поиски пропавшей месяц назад девочки

ХАБАРОВСК, 11 июл — РИА Новости. Волонтеры Хабаровского края и Еврейской автономной области временно приостановили масштабные поиски трехлетней девочки, пропавшей месяц назад в поселке Соцгородок в ЕАО, сообщил во вторник РИА Новости руководитель отряда Хабаровской региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций "Амур-поиск" Сергей Савельев.

По данным полиции, вечером 13 июня девочка 2014 года рождения ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. По факту исчезновения ребенка региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего. Создан оперативный штаб по розыску ребенка, к поискам привлекались силы МЧС, кинологи, полиция, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск. Установлено, что ребенок жил в неблагополучной неполной семье, где росли еще трое малолетних детей.

"Мы временно приостановили масштабные поиски, но продолжаем собирать информацию и искать точечно при поступлении новых данных. За месяц поисков нами была обследована территория в радиусе 20 километров вокруг Соцгородка. Следов ребенка не обнаружено", — сказал собеседник агентства.

При этом правоохранительные органы продолжают поиски девочки, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по области. "Расследование дела о пропавшем ребенке ведется, следствие продолжает отрабатывать возможные версии", — отметил представитель ведомства.