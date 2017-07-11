В Омской области экс-полицейских осудили условно за избиение задержанного

НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Суд в Омской области приговорил к условным срокам лишения свободы двух бывших полицейских, которые в камере избили задержанного нетрезвого мужчину, а затем пытались скрыть следы преступления, сообщает во вторник прокуратура региона.
По данным ведомства, 7 апреля 2016 года помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Знаменскому району Созинов поместил нетрезвого местного жителя в камеру для административно задержанных, затем попросил коллегу составить на него протокол, указав ложные сведения об обстоятельствах правонарушения и данные своих родственников в качестве свидетелей. В фиктивном протоколе в качестве понятых указали вольнонаемных работников полиции, якобы присутствовавших при личном досмотре задержанного.
Калашников также обвинялся в том, что с октября 2015 года и не позднее 10 февраля 2016 года приобрел более 150 бутылок с не соответствующей требованиям безопасности спиртосодержащей жидкостью и продавал ее односельчанам.
"После возбуждения уголовного дела работники полиции были уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Вину в совершении преступлений они не признали. Знаменский районный суд Омской области назначил Александру Калашникову наказание в виде 3 лет 10 дней лишения свободы, а Николаю Созинову – 3 лет лишения свободы. Наказание суд определил отбывать им условно с испытательным сроком 2 года", — говорится в сообщении.