При пожаре в ТЦ "РИО" в Москве пострадали 18 человек

Пожар в торговом центре "РИО" в Москве (21)

Кареты скорой помощи на месте тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве

Кареты скорой помощи на месте тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе ребенок и сотрудник МЧС, пострадали, по уточненным данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре "РИО" на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Пострадали 18 человек, среди них ребенок и сотрудник пожарно-спасательной части №13, получивший тепловой удар", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в больницах Москвы остаются госпитализированными 14 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Состояние 10 человек оценивается как средней и легкой степени тяжести. Еще троим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Крупное возгорание в торговом центре "РИО" было ликвидировано в 23.27.