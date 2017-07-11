Три человека остаются в больнице после ДТП с автобусом под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 11 июл — РИА Новости. Трое из девяти госпитализированных после ДТП с микроавтобусом под Красноярском остаются в больнице, сообщили в Минздраве края.

Ранее в МВД сообщили, что в результате столкновения грузового автомобиля Volvo и заказного микроавтобуса Fiat Ducato водитель Fiat и еще 11 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе было 14 человек. На данном участке дороги проводились ремонтные работы, было организовано реверсивное движение, вся знаковая информация о ремонтных работах была указана.

"Всего было госпитализировано 9 человек. В настоящий момент в Краевой больнице остались трое пострадавших, среди них подросток 15-16 лет. Все они в состоянии средней тяжести. Остальным оказана помощь и они отпущены домой", — сказал собеседник агентства.