В Хабаровске нашли тело девочки с признаками насильственной смерти

ХАБАРОВСК, 11 июл — РИА Новости. Следователи устанавливают личность маленькой девочки, тело которой с признаками насильственной смерти было обнаружено во дворе жилого дома в Хабаровске, сообщает управление СК РФ по Хабаровскому краю.

"Вечером 10 июля 2017 года во дворе жилого дома в Индустриальном районе Хабаровска обнаружено тело малолетней неустановленной девочки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на вид девочке 3-4 года, рост — 84 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светлые, коротко подстриженные. Девочка была одета в розовую футболку и бриджи, белую шерстяную кофту.

Отмечается, что на месте происшествия работала усиленная следственно-оперативная группа под руководством замруководителя краевого следственного управления Александра Бачурина. В состав группы вошли представители следственного управления, следователи-криминалисты, полицейские, сотрудники управления ФСБ по Хабаровскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Следствие обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении личности погибшей девочки, ее родственников и обстоятельств преступления.