В Красноярском крае автобус врезался в грузовик

КРАСНОЯРСК, 11 июл — РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса Fiat Ducato c грузовиком Volvo в 25 километрах от населенного пункта Березовка на участке федеральной трассы под Красноярском, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам ДТП произошло около 05.30 (01.30 мск). Микроавтобус следовал по маршруту Курагино — Красноярск, в нем находилось 12 человек, из них трое несовершеннолетние.

"По предварительным данным, микроавтобус врезался в стоящий грузовик. В результате три человека, включая водителя, госпитализированы, по двоим вопрос решается. Остальные на пострадали", — сказал он.