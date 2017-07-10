Площадь пожара в ТЦ в Москве выросла до тысячи "квадратов"

Пожар в торговом центре "РИО" в Москве (10)

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Площадь пожара в торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы составляет около тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

"Площадь пожара в настоящее время составляет почти 1000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что посетителей и персонал торгового центра "РИО" эвакуируют на северо-востоке Москвы после возникшего задымления. По словам источника РИА Новости в экстренных службах столицы, пострадали 12 человек, в том числе 7-летний ребенок.