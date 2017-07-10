Еще один пострадавший эвакуирован из горящего ТЦ в Москве

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал еще одного человека, пострадавшего при пожаре в торговом центре "РИО" на Дмитровском шоссе, сообщили РИА Новости в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Ранее источник в экстренных службах столицы заявил РИА Новости, что площадь задымления в результате возгорания в ТЦ на северо-востоке Москвы превышает 70 тысяч квадратных метров, пожару присвоен 4 номер сложности.

"После эвакуации первых двух пострадавших в НИИ имени Склифосовского санитарный вертолет МАЦ вернулся к месту ЧС и в данный момент эвакуирует еще одного пострадавшего в ГКБ №36", — рассказали в пресс-службе.