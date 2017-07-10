БРЯНСК, 10 июл – РИА Новости. Полуторагодовалая девочка, найденная прохожим на тротуаре у магазина, где ее забыла отправившаяся за спиртным молодая мама, помещена в дом малютки, сообщает УМВД региона.

"Сотрудники отдела МВД России по Московскому району Рязани разыскали мать 1,5-годовалой девочки, которую рязанец нашел вечером на улице Энгельса. Женщина потеряла ребенка в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время ребенок помещен в дом малютки. В отношении матери решается вопрос о лишении родительских прав", — говорится в сообщении.

Отмечается, что маленькую девочку в воскресенье вечером в отдел полиции принес житель Рязани. Он обнаружил ее одну у продуктового магазина. После осмотра врачей выяснилось, что девочке около полутора лет, она здорова, но есть признаки переохлаждения.

Полиция, приступившая к поиску родителей ребенка, обнаружила молодую мать в одном из общежитий района в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что женщина ранее была склонна к пьянству, но уже долгое время воздерживалась. Однако в этот выходной она пила со своим сожителем и, отправившись в магазин за очередной порцией, сначала оставила ребенка на тротуаре, а затем потеряла и коляску, но сумела вернуться домой с новой порцией спиртного, сообщает полиция.