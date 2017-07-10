Организаторы "финансовой пирамиды" в Белгороде получили по 8 лет колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Двое организаторов "финансовой пирамиды" в Белгороде, обманувшие 60 местных жителей почти на 12,5 миллиона рублей, приговорены к восьми годам лишения свободы, сообщил в понедельник Октябрьский районный суд Белгорода.

Суд установил, что Исаев и Патиченко создали на территории Белгорода организацию "Русский деловой клуб", который работал по принципу "финансовой пирамиды". Подсудимые убеждали людей вкладывать средства в свою организацию, обещая высокие проценты — от 5% до 16,5%. Высокие проценты мужчины объясняли тем, что инвестируют средства в прибыльный бизнес. Доверяя этим словам, люди соглашались вкладывать свои деньги без оформления каких-либо документов.

"Таким образом, Исаев и Патиченко, действуя группой лиц по предварительному сговору… совершили хищение имущества 60-ти граждан на общую сумму 12 425 382 рубля", — сообщает суд.

Мужчины свою вину не признали. Однако суд счел их виновными в мошенничестве и назначил каждому по 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, суд взыскал с них в пользу потерпевших похищенную сумму. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.