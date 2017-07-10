СК возбудил дело после гибели ребенка от взрыва гранаты под Калугой

ВОРОНЕЖ, 10 июл — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели от взрыва гранаты подростка в городе Жиздра Калужской области, сообщается на сайте областного следственного управления СК РФ.

По данным следствия, 13-летний ребенок погиб 7 июля в городе Жиздра Калужской области в результате неосторожного обращения с гранатой времен Великой Отечественной войны.

Находившиеся рядом дети 13 и 10 лет получили ранения и были госпитализированы. СК начал доследственную проверку по факту случившегося.

"В отношении 58-летнего жителя города Жиздра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе расследования установлено, что пенсионер незаконно хранил боеприпас в гараже, расположенном на территории своего домовладения, куда имели доступ дети", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

По информации следствия, боеприпас нашел 13-летний ребенок, который и погиб на месте. Двум другим детям оказана своевременная медицинская помощь, их жизни ничего сейчас не угрожает.

Следователями с места происшествия изъяты части боеприпаса, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Ранее полицией было возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.