Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до пяти

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Два человека госпитализированы и трое получили медпомощь на месте после ДТП с участием грузовика и автобуса в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало о двух пострадавших при столкновении автобуса "ПАЗ" и грузовика "ЗиЛ" на 12-м километре автодороги "Богородицк-Донской".

"Автобус двигался по маршруту "Узловая-Епифань", водитель не справился с управлением, совершил наезд на стоявший на обочине "ЗиЛ". В настоящее время имеется информация о двух доставленных в медучреждение, еще троим медпомощь была оказана на месте", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция не исключает, что число обратившихся за помощью медиков может увеличиться.

В ГУ МЧС уточнили РИА Новости, что в автобусе в момент ДТП находились 11 человек, включая водителя.