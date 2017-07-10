В Ярославле в ДТП с семью машинами пострадали три человека

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Семь автомобилей столкнулись в центре Ярославля в понедельник, в ДТП пострадали три человека, один из них госпитализирован, сообщило УМВД по региону.
"По предварительной информации в результате ДТП технические повреждения получили семь автомобилей, травмы получили три человека, в т.ч. один доставлен в больницу", — уточняет УМВД.
Водитель иномарки, спровоцировавшей ДТП, от прохождения медицинского освидетельствования отказался, сообщило ведомство. В настоящее время его машина помещена на специализированную стоянку. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.