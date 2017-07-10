Под Нижним Новгородом 60 человек освободили из "центра лечения наркомании"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл – РИА Новости. Следователи в Нижегородской области освободили свыше 60 человек из дома, где располагался "центр лечения наркомании и алкоголизма", сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

По версии следствия, организаторы центра силой увозили тяжелобольных людей – наркоманов и алкоголиков – в дом в деревне Ройка Кстовского района, "вводя их близких в заблуждение относительно способов, методов и результатов подобной деятельности, преподносящейся как излечение".

"При проведении совместных мероприятий следователями и оперативными сотрудниками полиции из дома, расположенного в деревне Ройка, освобождены более 60 лиц, часть из которых удерживались насильно", — отмечается в релизе.

Расследование продолжается.

В 2010 году большой резонанс по всей России получил скандал вокруг нижнетагильского отделения фонда "Город без наркотиков", главу которого — Егора Бычкова – по итогам длительного судебного процесса приговорили к 2,5 годам условного заключения за похищения и незаконное лишение свободы наркоманов. В поддержку главы фонда выступали многие блогеры, журналисты и правозащитники, в нескольких городах прошли митинги в поддержку Бычкова.

Сторонники таких методов считают, что наркоманов необходимо силой изолировать от мест, где можно купить наркотики, и заставить пройти реабилитацию – по выражению Бычкова, "только если наркомана оставить без шприца, он выздоровеет".

Между тем, согласно свежему опросу ВЦИОМ (июнь этого года), свыше трех четвертей россиян (78%) одобряют идею введения уголовного наказания за употребление наркотиков.