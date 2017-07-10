В Москве задержали подозреваемого в хищении картин известных художников

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Подозреваемый в хищении картин известных художников задержан в центре столицы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники ГУУР МВД России совместно с оперативниками ОМВД России по району Хамовники задержали 40-летнего мужчину по подозрению в хищении двух известных работ русских художников", — сказала Волк.

По ее словам, в полицию обратились двое мужчин, заявившие, что отдали принадлежащие им два полотна русских живописцев на реализацию своему знакомому, который обещал продать их по высокой цене. Однако мужчина перестал выходить на связь, и потерпевшие обратились в полицию. Материальный ущерб составил более 3,5 миллионов рублей.

Волк добавила, что сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Одна из картин – работа кисти знаменитого живописца, автора известных произведений на тему русского быта Ивана Куликова "Букет" – была найдена, местонахождение другой картины – работы Юлия Клевера "Зимний закат у пристани" – устанавливается.

По данным фактам следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "мошенничество".