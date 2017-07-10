В Ульяновске более 60 домов оказались в зоне оползня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл — РИА Новости. Более 60 жилых домов, в которых проживают 190 человек, оказались в зоне оползня в Ульяновске, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сейчас обследованы все строения, которые находятся в опасной зоне, это 83 здания, в том числе 64 жилых дома и 19 дач. В домах проживают 190 человек, из них 34 ребенка. В гостинице "Венец" были организованы места размещения для 18 ульяновцев, девять из которых – дети. Им предоставлено трёхразовое питание и вся необходимая поддержка. Более 20 человек приняли решение разместиться у родственников и знакомых", — говорится в сообщении.
В понедельник на очередном заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям Гаев сообщил, что в настоящее время специалисты выясняют, насколько велика вероятность дальнейшего распространения оползня.