В Ульяновске более 60 домов оказались в зоне оползня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл — РИА Новости. Более 60 жилых домов, в которых проживают 190 человек, оказались в зоне оползня в Ульяновске, сообщила пресс-служба правительства региона.

На прошлой неделе в результате циклона в Ульяновске выпало более 1,5-месячной нормы осадков. Сообщение о начале подвижек грунта в районе улицы Новосвияжский пригород поступило вечером 7 июля. По словам главы администрации города Алексея Гаева, данный оползень — следствие грунтовых подвижек, которые начались еще в 60-е годы прошлого века, и локально происходят до сих пор.

"Сейчас обследованы все строения, которые находятся в опасной зоне, это 83 здания, в том числе 64 жилых дома и 19 дач. В домах проживают 190 человек, из них 34 ребенка. В гостинице "Венец" были организованы места размещения для 18 ульяновцев, девять из которых – дети. Им предоставлено трёхразовое питание и вся необходимая поддержка. Более 20 человек приняли решение разместиться у родственников и знакомых", — говорится в сообщении.

В понедельник на очередном заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям Гаев сообщил, что в настоящее время специалисты выясняют, насколько велика вероятность дальнейшего распространения оползня.