Московский адвокат пожаловалась на полицейских, спустивших ее с лестницы

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Следователи проверят обстоятельства инцидента в одном из отделов полиции на юго-востоке Москвы по заявлению адвоката о применении к ней силы сотрудниками внутренних дел, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Из обращения адвоката следует, что 30 июня 2017 года в одном из отделов полиции, расположенном по улице Самокатной в городе Москве, сотрудники причинили телесные повреждения заявительнице. По данному факту организованно проведение доследственной проверки", — сказала Иванова.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, юрист заявила, что сотрудники полиции спустили ее с лестницы, не предоставив встречу с клиентом.

Следователи в ближайшее время установят общую картину произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех участников инцидента.